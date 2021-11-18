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İl Başkanı Yıldırım, Bozüyük ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İl Başkanı Yıldırım, Bozüyük ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük ilçe teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda, "AK Parti'de siyaset yapmak demek, öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük ilçe teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda, "AK Parti'de siyaset yapmak demek, öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir" dedi.

Başkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleriyle Bozüyük ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Ankara'da 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldığı ve burada önemli kararlar alındığı anlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 81 ilden gelen gençlerin ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. AK Partide siyaset yapmak demek, öncelikle bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir. Bugünlere, yılın her gününü, günün 24 saatini bu davaya hizmete adayan büyüklerimizin, kardeşlerimizin gayretleriyle geldik. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak, medeniyetimizi yeniden yükseltmek istiyorsak, bizlerin de aynı anlayışla çalışması gerekiyor. Görevimiz ne olursa olsun, hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım, Bozüyük ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

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