İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ardından yönetim kurulu üyeleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanların geçmiş Regaip Kandil'ini kutlayan Yıldırım, "112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek kandillerinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettik. Milletimize hizmet yolunda emek harcayan tüm kamu çalışanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 112 Acil Çağrı, Bilecik, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title