İl Başkanı Tutulmaz İstifa Etti

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Seçimlerin 24 Haziran pazar günü yapılacağının açıklanmasının ardından Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz partisinden milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti.

Tutulmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, 24 Haziran 2018'de yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde Iğdır'dan Milletvekili aday adayı olmak için 4 Haziran 2014 tarihinden beri onurla ve gururla sürdürdüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İl Başkanlığı görevim döneminde varsa hemşerilerimizin haklarını helal etmelerini ve girdiğimiz bu süreçte ise destek ve dualarını esirgememelerini talep ediyorum" dedi. - IĞDIR