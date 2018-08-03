İl Başkanı Keskin Vatandaşı Dinliyor

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinliyor, çözümü konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor.

Başkan Keskin, Ankara'ya yaptığı ziyaret sonrasında ayağının tozuyla vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti binasında sorunlarını anlatmak için kendisini ziyarete gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Keskin, sorunları tek tek not aldı ve çözümü konusunda gerekenin yapılacağına dair söz verdi. - DÜZCE