İl Başkanı Karataş Roket atılmasını kınadı
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İl Başkanı Karataş Roket atılmasını kınadı

19.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:57
İl Başkanı Karataş Roket atılmasını kınadı

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kahpe saldırıların milleti yıldıramayacağını söyledi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kahpe saldırıların milleti yıldıramayacağını söyledi.

İl Başkanı Karataş, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeden atılan 2 adet roket Beşevler semtine isabet ettiğini ifade ederek, " Çok şükür herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmamıştır. Konunun Devlet büyüklerimiz tarafından en üst düzeyde yakinen takip edildiğinin bilinmesini isterim. Bu hain saldırı sadece İlimize değil, vatanımıza yapılmıştır. Bu tip kahpe saldırıların milletimizi yıldıramayacağının ve güçlü Devletimiz ile kahraman Güvenlik Güçlerimiz tarafından cezasız bırakılmadığının bilinmesini isterim" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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