İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti
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İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti

24.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:59
İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Karabıyık, bir takım temeslar için Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bilecik için alınması gereken tüm konuları konuştuğunu belirten İl Başkanı Karabıyık, "Talimatları ile terör örgütlerinin korkulu rüyası olan çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bir araya geldim. Bilecik bölgemiz ve ilimiz bürokrasisi üzerine ele alınması gereken tüm konuları uzunca görüşme fırsatı buldum. Sayın bakanımıza ilimiz üzerine göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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