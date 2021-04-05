İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi
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İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
İl Başkanı İba, atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa İlçelerinde atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa İlçelerinde atamaları yapılan mahalle başkanlarına yetki belgelerini verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa'daki ilçe başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Yeni mahalle başkanlarına görevlerinde başarılar dileyerek yetki belgelerini veren İba, birlikte daha başarılı çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

İba, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı da ziyaret etti. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İba, Arslan'a çalışmalarında başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen İba, mahalle başkanlarıyla Edirne için yapılabilecek projeleri görüştüklerini belirtti.

"Milli iradenin neferi" gibi çalışan ekip arkadaşlarına başarı dileyen İba, "Mahalle başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Birlikte yürüyeceğiz. Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçemizde aynı ışık, aynı dava aşkı ile gözleri parlayan mahalle başkanlarımızın atamalarını tamamladık. Her biri bu dava için canla başla çalışmaya hazır milli iradenin bir neferi olan yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah, birlikte yürüdüğümüz bu yolda hepsini muvaffak etsin. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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