İl Başkanı İba, AK Parti teşkilatları bayramlaşma programında konuşma yaptı AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, video konferans yoluyla 81 il teşkilatı arasında gerçekleşen bayramlaşma programında konuşma yaptı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, video konferans yoluyla 81 il teşkilatı arasında gerçekleşen bayramlaşma programında konuşma yaptı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 il AK Parti teşkilatı ile video konferans yoluyla bayramlaşma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Edirne'nin tarih kokan bir kent olduğunu belirtti.

"Serhat şehri olmanın ötesinde Edirne her yönüyle tarih kokan bir şehir. Bütün mesele Edirne'yi inşallah AK Partimizin adeta bir kalesi haline getirmek. Bunun için daha da çok çalışacağız. " diyen Erdoğan, kısa bir süre içerisinde Edirne ziyareti gerçekleştireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği İl Başkanı İba, Edirne'de yapılan çalışmalar, koronavirüs ile mücedele alanındaki tedbirler ve kentin son durumu hakkında bilgi verdi.

"Gönül seferberliği" kapsamında ilçeleri ve köyleri ziyaret ettiklerini anlatan İba, şunları kaydetti.

"Bölgede en çok yetiştirilen ayçiçeği ve hububat destekleri çiftçinin yüzünü güldürüyor. Milletimiz hizmeti görüyor, size teşekkürlerini iletiyorlar, ben de çiftçilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Ben de sizin liderliğinizde, teşkilatlarıyla birlikte kurulduğu günden bugüne devamlı olarak büyüyen, dünyada üye sayısı olarak birinciliği göğüsleyen bir partinin kadın il başkanı olarak Edirnemiz'e, ülkemize ve AK davamıza hizmet etmekten büyük onur ve şeref duyuyorum.

Böylesine bir salgın sürecinde dahil, teşkilatlarınızı yalnız bırakmayıp imkanlar dahilinde bizlerle bir araya gelip, illerimizin sorunlarını dinleyip, çözüm önerileri ürettiğiniz için, size değerli tüm dava arkadaşlarım ve AK Partimizin 81 il başkanı adına teşekkürlerimi arz ederim. Ömrümüzün en güzel yıllarını sizin mücadelenizin tam ortasına denk getiren Rabbime şükürler olsun."

Kaynak: AA