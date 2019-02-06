İl Başkanı Çelik ve Yönetimi İslahiye'de Vatandaşlarla Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ve yönetimi ilçe ilçe gezerek Cumhur İttifakı'nı anlatıyor. Çelik, yönetimiyle Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti'nin aday çıkardığı İslahiye'ye giderek vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifakı kapsamında çalışmaları hızlandırdıklarını ve kapı kapı gezmeye başladıklarını ifade eden MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Genel Seçimler de olduğu gibi Yerel Seçimlerde de başarılı olacaklarını söyledi. İlk olarak MHP İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk ve yönetimini ziyaret eden Çelik, burada AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Aslan ve İslahiye Belediye Başkan Adayı Kemal Vural ile biraraya geldi. Ardından ise İslahiye'de bir sıra ziyaretlerde bulundu.

"NİCE 50 YILLARA"

Ziyaretler sırasında açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik, "İşimiz çok hedeflerimiz büyük yükümüz ağırdır. 31 Mart'ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi. Bu dava nice 50 yıllara nice 500 yıllara doğru yürüyecektir. 2023'e huzur istikrar ve kronik sorunlardan kurtulmuş bir şekilde erişeceğiz. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız beka meselesidir. Bu sebeple davamızdan asla dönmedik ve dönmeyeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye ehline emanet edilecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA