İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Adıyaman, Güncel

İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü

AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, toplantıda Adıyaman'ın genel durumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı.

06.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:52
İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü

AK Parti İl Başkanları Toplantısına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, toplantıda Adıyaman'ın genel durumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı.

AK Parti il teşkilatında video konferansla toplantıya katıldıklarını belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il başkanları toplantımızı video konferans yöntemiyle yaptık. Zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin etkinliğini ve koordinasyonunu sağlıyor, bir yandan salgının boyutlarını ve kontrol edilebilirlik sınırlarını gözetiyor, diğer yandan ekonomiye ve hayatın dinamizmine ilişkin önlemler alırken bir diğer yandan da liderliğini yaptığı partisinin her bir teşkilatıyla yılmadan, yorulmadan toplantılarını yapıyor. Bu tablo karşısında duygulanmamak elde değil. İki gün süren toplantımızın ilk günün de teşkilat çalışmalarımızı ve Adıyaman'ımızın genel durumuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdik. Özellikle bu süreçte 65 yaş ve üstü üyelerimizin aranması ve kurumlarımızdan gelen talep ve istekleri ayrıca önerilerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la paylaştık. Sağlık müdürlüğümüzün tanı kitleri ile ilgili yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra göç idaresi çalışanlarımızın bu süreçte yaşadığı mağduriyetlerinin giderilmesi ve yine salgınına karşı şehre giriş çıkışlarla ilgili yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında taleplerimiz oldu. Bu konuların yanı sıra Fransa örneğinden yola çıkarak dünya ölçeğinde sağlık alanına en büyük yatırımın AK Parti iktidarımız eliyle ülkemizde yapıldığını, yapılan bu yatırımların korona salgınıyla birlikte ne kadar hayati öneme sahip olduğunu, söz konusu yatırımları vatandaşlarımızın bilgisine sunulması için bir veri tabanının oluşturulması önerisinde bulunduk. Talep ve isteklerimizi tek tek not alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir süre sonra tekrar il teşkilatımıza bağlanarak sorunların ilgili bakanlıklara iletildiğini bilhassa tanı kitleriyle ilgili sorununun çözüme kavuşturulduğunu duyurması hepimizi mutlu etmiştir. Elbette bu salgınla birlikte önceliklerimiz de değişmiş oldu. Sıkıntılı bu ortamda dahi geleceğe dair umut, beklenti ve hedeflerin canlı tutulması hayati değer taşıyor. İl başkanları toplantımızda bu hissiyatı, bu heyecanı bir kez daha yaşadık. Toplantı sonunda tüm hemşehrilerimize sevgi ve selamlarını ileten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan 'sahte' hoca, suçüstü yakalandı
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Ebru Polat Pınar Deniz
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: İl Başkanı Başkanı Dağtekin Cumhurbaşkanıyla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:37:39. #1.14#
title