İl Başkanı Altınsoy: "28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız"

27.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:43

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Milletimiz müsterih olsun. Biz birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdikçe, Türkiye bütün oyunları bozarak büyük hedeflere doğru yürüyüşünü sürdürecek, vesayet düzeni ve özlemcileri bir daha bu topraklarda egemen olamayacaktır. 28 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" dedi.



28 Şubat 1997 tarihinde 'Post Modern Darbe' olarak isimlendirilen 28 Şubat Darbesi'nin yıl dönümünde açıklama yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. 'Post Modern Darbe'nin yıl dönümünde bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir" dedi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz" diyen İl Başkanı Altınsoy, "Maruz kaldığımız tüm askeri darbelerin temelinde, birtakım vesayetçi güç odaklarının, milleti ve değerlerini küçümseyişi ve ona ait egemenliği hazmedemeyişi vardır. 23. yıldönümünde bulunduğumuz 28 Şubat da, aynı zihniyetin bir ürünü olarak, milleti sindirmeyi ve dönüştürmeyi öngören bir siyasi ve toplumsal mühendislik projesiydi. Elbette her gecenin bir sabahı vardı. Girdiği ilk seçimde tek başına iktidara gelen AK Parti milletimizin 28 Şubatçılara verdiği en büyük ve en güzel cevap oldu. Milletimiz büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, o sürece sahip çıkan tüm partileri sandığa gömdü. AK Parti, iktidara gelir gelmez, tüm vesayet odaklarıyla amansız bir mücadeleye girişti. Her türlü engellemelere, e-muhtıralara, darbeyi çağıran mitinglere, kumpaslara rağmen milli iradeyi boğan zincirleri birer birer koparıp attı. Darbecilerin artık yargı önünde hesap verdiği bir dönemi başlattı. Türkiye'yi her alanda önce ayağa kaldırdı, sonra şahlandırdı. Türkiye'nin büyüyüp gelişmesinden rahatsız olanların bütün kumpasları ve oyunları bir bir boşa çıkarıldı. Bunların en büyüğü olan 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişimi ise, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir sel gibi meydanlara akan kahraman milletimizin, şehadeti göze alan yiğitçe direnişi ve fedakarlığıyla püskürtüldü. Elbette farkındayız; Türkiye'yi durdurmak isteyen iç ve dış odakların kirli oyun ve planları, halen de değişik boyutlarda sürüp gidiyor. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Milletimiz müsterih olsun; biz birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdikçe, Türkiye bütün oyunları bozarak büyük hedeflere doğru yürüyüşünü sürdürecek, vesayet düzeni ve özlemcileri bir daha bu topraklarda egemen olamayacaktır" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA