İl Başkanı Altınöz : " Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak"
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İl Başkanı Altınöz : " Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak"

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçe başkanı Yılmaz Kırık'ın önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve kendisinin il yönetiminde görev alacağını bildirdi.

16.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:59
İl Başkanı Altınöz : 'Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak

İl Başkanı İsmail Altınöz, ilçe başkanı Yılmaz Kırık'ın önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongrede aday olmayacağını ve kendisinin il yönetiminde görev alacağını bildirdi.


İl Başkanı Altınöz, Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık'ın yapılacak olan 7 Olağan Genel Kurulda aday olmayacağını ve kongre sürecine kadar görevinde duracağını kaydetti.


Altınöz, açıklamasında ayrıca, " İlçe başkanımız Yılmaz Kırık, 7. Olağan kongrede aday olmayacaktır ve kongre gününe kadar bizim ilçe başkanımızdır. Kongreden sonrada kendisi il teşkilatımızda görev verilecek ve hizmetine devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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