İl Başkanı Ahlatcı ve yönetiminden örnek davranış
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İl Başkanı Ahlatcı ve yönetiminden örnek davranış

İl Başkanı Ahlatcı ve yönetiminden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı koordinasyonunda düzenlenen ve il yönetim kurulu üyelerinin destek verdiği kampanya kapsamında 250 bin TL tutarında 2 bin 500 alışveriş çeki hazırlandı. Hazırlanan bin adet hediye kartları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, bin 500 alışveriş çeki ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla dağıtılacak.

İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle ile birlikte Çorum Valiliğini ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla dağıtılacak olan bin 500 alışveriş çekini Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti.

Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını dile getiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, rahmet ile başlayan bu mübarek ayının kurtuluş ile tecelli bulmasını dileyerek, "Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı İslam aleminin en anlamlı ayıdır. Ramazan ayı Müslümanlar için kaynaşma, paylaşım, bir arada olma ve hoşgörüyü ifade eder. Ramazan ayı yardımlaşmanın, sevginin, kardeşliğin, mutlulukların, güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, yardım edenin de yardım alanında mutlu olduğu, huzur bulduğu bir aydır. İhtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun destek olmak amacıyla il yönetimimiz tarafından çalışma başlattık. Kampanya kapsamında 250 bin TL tutarında hediye çeki hazırlandı. Çalışmamıza destek veren tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

İl Başkanı Ahlatcı ve yönetiminden örnek davranış
İl Başkanı Ahlatcı ve yönetiminden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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