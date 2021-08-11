İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf turu
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İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf turu

İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, merkez Osmancık caddesinde esnaf turu yaptı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, merkez Osmancık caddesinde esnaf turu yaptı.

Parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyareti yapan İl Başkanı Ahlatcı, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

'Esnafımız başımızın tacıdır' diyen Ahlatcı, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önem arz ettiğinin altını çizdi. Pandemi nedeniyle dünyanın ve ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Ahlatcı, "Bu zor ve sıkıntılı dönemin el ele vererek hep beraber üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız" dedi. - ÇORUM

İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf turu
İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf turu
İl Başkanı Ahlatcı'dan esnaf turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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