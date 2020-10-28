İl Başkan Altınöz'den Cumhuriyet bayramı mesajı
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İl Başkan Altınöz'den Cumhuriyet bayramı mesajı

28.10.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:03
İl Başkan Altınöz'den Cumhuriyet bayramı mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altınöz, mesajında, bağımsızlık sembolü olan cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Milletin kendini ilgilendiren kararlarda bizzat söz sahibi olması Cumhuriyetin en büyük teminatı olduğunu kaydeden Altınöz, " Cumhuriyet başarısını ve gücünü bu kuruluş felsefesinden ve kararlılığından almıştır. Cumhuriyetle birlikte tarih sahnesindeki yürüyüşünü büyük adımlarla sürdüren milletimiz, zamanla cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırarak muasır medeniyet hedefine ulaşma yolunda büyük mesafe almıştır. Bugün Türkiye hem kendi bölgesinde hem de dünya genelinde emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu adımların Cumhuriyeti kuran değerler üzerinde yükselmesi ayrı bir sevinç ve gurur kaynağıdır. Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Her 29 Ekim'de yenilenen azim, kararlılık ve enerjimizle; Cumhuriyetin 97. yıldönümünde kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sizlerin şahsında, tüm Karabük'lü hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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