İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu'ndan deprem tatbikatı

10.09.2019 17:53

Çorum İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.



Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Toplantıda Mecitözü ilçesinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği varsayılarak, kurulun AFAD'ta toplantı talimatı verildi.



Vali Çiftçi'nin direktifleri üzerine kısa bir süre içinde toplanan kurul üyeleri toplantıda bu boyutta yaşanılabilecek bir afet sonrası, kurumların toplanma ve harekete geçme, gösterdikleri reaksiyonlar, sahada gerçekleştirecekleri koordinasyon ve haberleşme konularını ele aldı.



Toplantıya Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, daire amirleri ve diğer İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.



Yaşanılan afet sonrası hizmet verecek kurum ve kuruluşlar, hizmet gruplarına sorulan soruların ardından tatbikat sonlandırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA