İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası iş birliğini güçlendirmek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve afet sonrası çalışmalar için olası harcamaların azaltılmasını amaçlayan İRAP'ın tanıtım ve değerlendirme toplantısına, Vali Seddar Yavuz, vali yardımcıları, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, kaymakamlar, kurum müdürleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan ile İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yavuz, hükümetin aldığı tedbirlerle, salgın ile mücadelenin iyi yönetildiğini ve olumlu neticeler aldıklarını belirterek, "Alınan tedbir ve özverili çalışmalar neticesinde vaka sayıları ilimiz genelinde düşüş seyrine girdi ancak rehavete kapılmamalıyız. Ne zaman ki rehavete kapıldık vaka sayılarında artışlar meydana geldi. Lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım, aynı kararlılıkla uygulayalım." ifadesini kullandı.

-"Afete her an hazır halde bulunmak bizim için önemlidir"

Afet riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşadığımızı belirten Vali Yavuz, "Riski ortadan kaldırmak neredeyse daha ucuz ve daha kolaydır. Afet meydana gelmeden riski nasıl azaltabiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız. İlimizde tespit ettiğimiz ağır hasarlı binaların tamamını boşaltacağız ve vakit kaybetmeden yıkımını gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak gerekli talimatlar verildi, İçişleri Bakanlığından da ödenekler temin edildi, konuyu en kısa sürede çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kritik sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bir bölgede yaşıyoruz" diyen Vali Yavuz, güncel verileri paylaştı:

"2020 yılı içerisinde Kocaeli ili gümrüklerinden 74 milyar dolar dış ticaret gerçekleşmiştir. Bu rakam Türkiye toplam dış ticaretinin yüzde 19'una, bölgemizde toplanan gümrük vergileri ise Türkiye'de toplanan gümrük vergilerinin yüzde 25'ine tekabül etmektedir. Dolayısıyla böylesine stratejik, kritik bir bölgede oluşacak riskleri azaltmak ve afete her an hazır halde bulunmak bizim için önemlidir. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği yapmak suretiyle daha iyi bir plan ve program içerisinde şehrimizi yöneteceğiz. Bu şehrin Valisi olarak üzerinde duracağımız önceliklerden bir tanesi, afet ve afet sonrasında ortaya çıkacak riskleri her yönüyle değerlendirerek en aza indirmek olacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir mesai harcayacağız ve ilimizdeki afet riski azaltma planını sizlerin de katkısıyla ortaya koymuş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay