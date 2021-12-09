İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP DENİZLİ) TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre) - İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yapılan çalışmaların ele alındığı İRAP Denizli Tanıtım Toplantısı Valimiz Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı; Valimiz Ali Fuat Atik'in başkanlığında, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ergüvenç Süleyman Erdemir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve İRAP'ın hazırlanması ve uygulanması sürecinde yer alan tüm paydaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İRAP Denizli Tanıtım Toplantısı Denizli AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından açılış konuşmalarının yapılmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından Valimiz Ali Fuat Atik; "Afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına, afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dahilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olacak olan Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalışmalarımız AFAD Başkanlığı koordinesinde ve kılavuzluğunda ilimizdeki paydaş kurum/kuruluşların katılımlarıyla bu yılbaşında başlamış ve yıl sonu itibari ile tamamlanmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da bizzat yakından takip ettiği ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Denizli İl Afet Risk Azaltma Planın amacı; Afete dirençli/dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmaktır. Ayrıca, doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin toplumdaki yapılı çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin tahmin edilmesini ve bu etkileri azaltma amacını hedeflemektedir. İRAP Denizli hazırlık çalışmalarının başlangıcında, ilimizde geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak ve yapılan anket sonucunda; Deprem, Kütle Hareketleri (Heyelan ve kaya düşmesi), Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler (Taşkın, Sel, Kuraklık) ve Yangın (Kentsel ve Orman Yangınları) İRAP'ta ilimizin öncelikli tehlikeleri olarak belirlenmiştir. Denizli İl Afet Risk Azaltma Planın mevcut durum analizi, senaryo hazırlama ve olay önlem tablolarının oluşturulması aşamalarını içeren İRAP Denizli 1. Çalıştayı ve 2. Çalıştayı ile birçok toplantı gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan 11 Kasım 2021 tarih ve 176370 sayılı yazıda; İl Afet Risk Planında (İRAP) görev verilen kurum ve kuruluşların planda yer alan eylemleri uygulamasına yönelik desteğin verilmesi, eylemlerin gerçekleştirilmesinde çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi istenmektedir. Bu nedenle; belirlenen sorunların 6 ayda bir izlenmesi, değerlendirilmesi ve giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Bugün gerçekleştirilen İRAP Denizli tanıtım ve uygulama toplantısı konusu itibariyle Planın en önemli ayağını oluşturan, amaç ve hedefler dikkate alınarak oluşturulan eylemlerin sorumlu ve destek kurum, kuruluşlar ile bir araya gelerek tamamlanmış, bundan sonraki süreçte eylemlerin sorumlu ve destekleyici kurumlar tarafından zamanında ve titizlikle gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Bu vesileyle, kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği içinde tamamlanmış Denizli İl Afet Risk Azaltma Planının her aşamasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. " Dedi.

Valimiz Ali Fuat Atik'in konuşmasının ardından, Denizli AFAD İRAP Sekretarya Başkanı Dr. Fatma Canaslan Çomut'un İRAP planı hakkında slayt gösterisi eşliğinde katılımcıları bilgilendirilmiş, ilimizin afetselliği ve İRAP'ın öneminin ve gerçekleştirme sürecinin anlatıldığı sunumun ardından Pamukkale Ünivesritesi öğretim üyesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, PAÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi (Deprem Masası Moderatörü), Prof. Dr. Halil Kumsar-PAÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi (Kütle Hareketleri Masası Moderatörü), Prof. Dr. Halil Karahan-PAÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi (Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler Masası Moderatörü) tarafından yapılan İRAP Denizli bilgilendirme sunumları ile devam etti.

İRAP şehirlerde güvenli bir yaşamı sağlamak, afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için afetler olmadan hayata geçirilmesi gereken çalışmaları, bir süreç dahilinde tarif eden sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır.

İRAP Denizli'nin hazırlık çalışmaları sürecinde ilimizde geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurulmuş: Deprem, Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler (Taşkın, Sel, Kuraklık), Kütle Hareketleri (Heyelan, kaya düşmesi), Yangın (Kentsel ve Orman Yangınları) öncelikli afetler olarak belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli afetler doğrultusunda uzman kişiler, paydaş kurum/kuruluşların katılımı ile toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda ilin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri tespit edilmiş olup daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılmasına yönelik olarak sorumlu ve ilgili kurum/kuruluşlarla 4 amaç, 17 hedef ve 411 eylem belirlenmiştir. Afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımı önem arz ettiği vurgulanmıştır. Bundan sonra sorumlu ve destek kuruluşlar tarafından İRAP belgesinde belirtildiği üzere izleme ve değerlendirme süreci devam edecektir.

İRAP Denizli planının bireysel/kurumsal olarak benimsenilmesi ve sahiplenilmesi, İRAP kapsamında ortaya çıkan eylemlerin sorumlu ve destek kurum/kuruluşlar tarafından titizlikle yerine getirilmesi, takip edilmesi gerektiği belirtilerek toplantı sona erdi.

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