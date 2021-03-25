İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı
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İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı

Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde iki gün süren 'Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler' ve 'Deprem Çalıştayı' gerçekleştirildi.

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Eskişehir Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde iki gün süren 'Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler' ve 'Deprem Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Türkiye afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı. İlin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), Modül-1 çalışmaları ele alındı. Eskişehir'in önemli afet ve acil durum risklerinin belirlenmesi aşamaları olarak, deprem, meteorolojik ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sel ve su baskını, kuraklık kaynaklı afetler, kaya düşmesi, heyelan, obruk gibi kütle hareketleri, yangınlar, salgın hastalıklar ve endüstriyel kazalar olmak üzere 6 afet türü belirlendi. - ESKİŞEHİR

İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı
İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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