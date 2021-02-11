İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

11.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:58
İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yozgat'ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikteki toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, şehri geleceğe daha güvenle hazırlamak, doğal ve insan kaynaklı afet risklerini belirleyip tedbir almak için İl Afet Risk Azaltma Planı'nın biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Polat, afet konusunda önleyici tedbirleri planlı ve sürdürülebilir yönetmek ve afetin olumsuz etkisini en aza indirmek amacında olduklarını belirterek, "İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla şehirlerde güvenli bir yaşam sağlayıp afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltarak afet risk azaltma bilincini oluşturmak istiyoruz." dedi.

Halkın afet anında asıl davranacağı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Yapılacak programlarla il nüfusunun en az yüzde 60'ına gerekli eğitimi vermek istiyoruz. Bu konuda kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlarımız ve tüm kurum yetkililerine görev düşmektedir. Özellikle metruk binalar tehlike saçmakta ve bu metruk binaların yıkılıp ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş de İRAP'ın afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plan olduğunu belirtti.

İbiş, "Bu plan herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, tüm ilin sahiplenmesi gereken bir plandır. İRAP, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürlükleri, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve STK'ların iş birliği ve katılımı ile hazırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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