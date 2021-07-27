İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Vali Sonel Başkanlığında Toplandı
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İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Vali Sonel Başkanlığında Toplandı

İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi Vali Sonel Başkanlığında Toplandı
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İlimiz için meteorolojiden yapılan kuvvetli yağış uyarısı üzerine İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında toplandı.

İlimiz için meteorolojiden yapılan kuvvetli yağış uyarısı üzerine İl Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında toplandı. 27. 07. 2021 günü (bugün) saat 05. 00'de, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; İlimizde meydana gelebilecek herhangi bir afet olayında alınacak tedbirler görüşüldü ve Vali Tuncay Sonel tarafından kurumların araç, gereç ve personelleri ile olası bir afet durumuna karşı her an hazır olunması talimatı kurum müdürlerine iletildi. Vali Tuncay Sonel, afet olaylarında devreye konan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP Ordu)'nda görevli kurumlara görevleri ve afet anındaki hareket tarzlarını da hatırlatarak, her an müdahaleye hazır olmalarını istedi. Toplantıda, ilimizde daha önce yaşanan afet olaylarında meydana gelen hadiseler de değerlendirilerek, benzer durumların tekrarlanmaması için ilgili kurumlarca gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyi organize olunması, işbirliği içinde meydana gelen olaylara ivedilikle müdahale edilmesi hususları kararlaştırıldı.

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Kaynak: Habermetre

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