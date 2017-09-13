Ikyb'nin Yapacağı Bağımsızlık Referandumu

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rıfat Sait, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak bölge halkına "Siyonistlerin oyununa gelmeyin." dedi.



BASAM Başkanı Sait, yaptığı açıklamada, Müslüman Kürtlerin Çanakkale'de Anadolu için Türklerle, Arnavutlarla, Çerkezlerle birlikte savaştıklarını ve şehit düşerek yan yana yattıklarını anımsattı.



IKBY'nin 25 Eylül'de Bağımsız Kürdistan için referandum yapma karanını hatırlatan Sait, bölge halkına "Uyanık olun, Arapların durumuna düşmeyin. Çanakkale ruhu ile hareket edin, Siyonistlerin oyununa gelmeyin." değerlendirmesinde bulundu.



Ortadoğu'daki savaşların petrol ve doğalgazın paylaşım mücadelesi olmanın yanında inanç mücadelesi olduğunu da ifade eden Sait, şunları kaydetti:



"Yahudilerin ilk isteği oldu. Yani başta İngiltere olmak üzere Batılıların desteği ile ilk 50 yıl içerisinde İsrail Devleti kuruldu. Yahudi inancına göre Tanrı tarafından İsrail oğullarına vaat edilen topraklar hala Müslümanların elinde. Bu topraklar içinde Türkiye'nin bir bölümü de var. Ancak bu Yahudi efsanesi oldukça gecikti. Çünkü Türkiye'de son 15 yılda güçlü bir AK Parti iktidarı var."