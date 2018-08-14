Ikyb'deki Türkmenler Endişeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) Türkmenler, 30 Eylül'de yapılması planlanan bölge parlamentosu seçimleri nedeniyle bazı grupların içişlerine karıştığını, "Türkmen" adı altında ancak amacı Türkmenlerin varlığı olmayan partiler kurduğunu ve Türkmen kotasını zayıflatmayı amaçladığını iddia etti. Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, siyasi iktidarların amaçları doğrultusunda kurdukları partiler ve oluşturdukları listelerle Türkmen sandalyelerini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak istediğini ileri sürdü.

Türkmenler, IKYB'de 30 Eylül'de yapılması planlanan bölge parlamentosu seçimlerinde içişlerine karışılmasının endişesini yaşıyor. Geçmiş yıllarda bazı siyasi partilerin içişlerine müdahale ederek, temsiliyetlerini engellediğini belirten Türkmenler, bu seçimlerde de parlamentodaki Türkmen kotasının zayıflatılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, 30 Eylül'de yapılacak seçimlere Türkmenlerin de katılacağını belirterek, parlamentoda Türkmen kontenjanının 5 sandalye olduğunu ifade etti. Şu anda 5 sandalye için 8 listenin oluştuğuna dikkat çeken Maruf, "Bazı taraflar ve listeler ilk defa seçime katılıyor. Bizim endişemiz Türkmenlerin dışında iktidar siyasi partilerin Türkmenlerin içişlerine müdahale edip, bazı bölgelerden bu listelere oy verip, onları çıkarmaya çalışması. Neticesinde de bu listeleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanacaklar. Endişemiz buradan başlıyor" dedi.

"Müdahaleler demokrasiye zarar veriyor"

Yaptıkları miting ve toplantılarda haklarını sürekli dile getirdiklerini anlatan Maruf, "Burada bulunan Türkmenlerin kontenjanları var. Güzel bir örnek demokrasi adına. Ancak bölgedeki iktidar siyasi partilerin etnik grupların içişlerine müdahale etmesi demokrasiye zarar veriyor. Önümüzdeki günler bizim için önemlidir. Türkmenler, Türkmen iradesiyle seçilmiş kişilere destek vermeyi istiyoruz. Neticede parlamentoda olan Türkmenleri temsil edecek listeler oraya gitmeli" diye konuştu.

"Geçmişte de temsiliyete engel oldular"

Geçmişte de bölgede bulunan iktidar siyasi partilerin etnik grupların içişlerine müdahale ederek temsiliyete engel olduğuna dikkat çeken Maruf, şunları kaydetti:

"Bütün taraflardan özelikle de iktidar siyasi partilerden isteğimiz, 30 Eylül'de yapılacak seçimde Türkmen veya Hristiyan partilerin içişlerine müdahale etmemeleri. Bu müdahale demokrasiye olur. Biz kendi irademizle Türkmenleri seçmek istiyoruz, Türkmen adayları oraya göndermek istiyoruz. Bu bizim için önemli bir seçimdir, önemli bir yarışmadır. Bölgede yaşayan Türkmenler gerçek iradeyi seçmek istiyorlar. Seçimin zamanında yapılmasını da destekliyoruz. Bütün Türkmenler, burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz ve Hristiyanlarla birlikte yapılacak olan seçime demokrasi için destek vermeye hazır.

Burada gerçek siyasi partiler var. Her parti kendi iradesiyle kurulmuşsa biz destek veririz. Ancak bu listeler bazı siyasi gruplar tarafından kurulmuş ve kendi amaçları için kullanılmaya çalışılıyor. Amaçları Türkmen varlığı değil. Amaçları sadece iktidarda olan bazı siyasi partilerin projelerine destek vermektir. Bu burada yaşayan herkese zarar veriyor. Amaçlı kotaları zayıflatmaktır. Türkmen ve Hristiyanların 11 kotası var ve bu sandalyeleri kendi menfaatleri için kullanmak istiyorlar." - ERBİL