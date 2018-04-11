Ikyb Başbakanı Barzani, Bağdat'ı Ziyaret Edecek

IKYB Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürt heyetinin önümüzdeki günlerde Bağdat'a gitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan tartışmalı referandum ardından Bağdat'a ikinci ziyaretini gerçekleştirilecek olan Barzani'ye Yardımcısı Kubat Talabani ve birçok sayıda bakanın eşlik etmesi öngörülüyor.

Özellikle 16 Ekim olaylarından sonra gerilen Bağdat - Erbil ilişkileri, geçen ay havaalanlarına uygulanan yasağın kaldırılması ve memur maaşlarının gönderilmesi ardından yumaşamaya başlamıştı.

Barzani ve beraberindeki heyetinin başta memur maaşları olmak üzere birçok anlaşmazlık konuları Bağdat'ta görüşmesi bekleniyor. - BAĞDAT