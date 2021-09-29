İKV'den AB'ye 'katılım perspektifi' tepkisi - Haberler Ekonomi
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İKV'den AB'ye "katılım perspektifi" tepkisi

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
İKV'den AB'ye

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu'nda Türkiye ile ilişkiler bölümünün "Güney Komşuları, Türkiye, Göç/Mülteciler ve Güvenlik Konuları" adı altında ayrı bir müdürlük kapsamına alınarak, katılım perspektifinden ayrılmasına tepki gösterdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu'nda Türkiye ile ilişkiler bölümünün "Güney Komşuları, Türkiye, Göç/Mülteciler ve Güvenlik Konuları" adı altında ayrı bir müdürlük kapsamına alınarak, katılım perspektifinden ayrılmasına tepki gösterdi.

İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, aday ülke Türkiye'nin komşuluk bölgesinde ve sadece göç ve güvenlik bağlamında ele alınmasını kabul edilemez olduğunu belirterek, "Avrupa Komisyonu'nda "Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri" adlı Genel Müdürlük içinde bir yapısal değişiklik oldu. Türkiye daha önce Batı Balkanlar ile birlikte aynı müdürlük içinde ele alınırken, şimdi Güney Komşuları, Türkiye, Göç/Mülteciler ve Güvenlik Konuları" adlı müdürlüğün altına alındı.

Bu durum genişleme müzakereleri kapsamından çıkarıldığını ve Batı Balkanlar ile ayrıştığını ortaya koyuyor. Sessiz sedasız gerçekleşen bu değişikliği Dışişleri Bakanlığımızın ve AB Başkanlığımızın önlemeye çalıştığını biliyoruz. Ancak sonuç değişmedi ve Türkiye'nin bölümü değişmiş oldu. Bu durumu esef verici buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin üye olarak katılımını tasarlayamayan ve stratejik planına dahil edemeyen bir AB'nin jeopolitik olma hedefine ulaşması son derece zor olacaktır. Ayrıca Türkiye'nin AB üyelik perspektifi olmayan ve AB ile ilişkilerinde Gümrük Birliği gibi ileri düzeyde bir entegrasyon bulunmayan Güney Komşuları ile bir tutulması kabul edilemez. Bu bölümün sadece göç ve güvenlik ile ilişkilendirilmesi, Türkiye ve AB arasında iklim, sağlık, enerji gibi çok boyutlu ve girift ilişkileri göz ardı etmek anlamına gelir ve yetersiz kalacağı muhakkaktır".

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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