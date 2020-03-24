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İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Ekonomi

İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan Arnavutluk ve Makedonya açıklaması

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın nedeniyle zor günler geçiren Avrupa Birliği'nin, Arnavutluk ve Makedonya ile müzakereleri başlatmasının AB'nin yumuşak gücü açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Benzer şekilde, Türkiye ile ilişkilerin onarılması ve...

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:32
İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan Arnavutluk ve Makedonya açıklaması

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, salgın nedeniyle zor günler geçiren Avrupa Birliği'nin, Arnavutluk ve Makedonya ile müzakereleri başlatmasının AB'nin yumuşak gücü açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Benzer şekilde, Türkiye ile ilişkilerin onarılması ve üyelik perspektifinin yeniden canlandırılması AB'nin Avrupa'nın geleceği açısından önemini vurgulayacak bir adım olacaktır. AB'yi bu konuda adım atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Zeytinoğlu, Arnavutluk ve Makedonya'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Dün toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi'nin Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını onayladığını aktaran Zeytinoğlu, resmi kararın bugün AB Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından Kovid-19 önlemleri sebebiyle yazılı usul ile alınmasının beklendiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin açılması konusunun bir süredir AB'nin gündeminde olduğunu hatırlatarak, başta Fransa olmak üzere bazı üye devletlerin çekincesinin aşılarak bu kararın alınmasının AB'nin geleceği açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

"Makedonya'nın önündeki en büyük engel ülkenin resmi ismi konusu idi"

Arnavutluk ve Makedonya ile müzakerelerin açılması kararının AB'nin yakın coğrafyasındaki güvenilirliği ve itibarı açısından önemli olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin açılması kararı AB'nin geleceği açısından önemli bir adım. Geçtiğimiz Ekim ayında konu gündeme gelmiş ve Fransa müzakerelerin açılması kararını engellemişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Aday ülkelerle müzakereler açılmadan önce AB'nin karar alma süreçlerini ve genişleme politikasını reforme etmeliyiz' demişti.

Hatırlanacağı üzere, Makedonya'nın AB üyeliğinin önündeki en büyük engel ülkenin resmi ismi konusu idi. Yunanistan, ülkenin adının Makedonya olmasını kendi içindeki bölge ile aynı isme sahip olması sebebiyle bir güvenlik tehdidi olarak görmüş ve bu ismi kullanmasını engellemişti. 2018'de iki ülke bir anlaşmaya vardı ve Kuzey Makedonya isminin kullanılması kararlaştırıldı. AB üyesi olmak için anayasal ismini dahi değiştirmeyi göze alan bir ülkeye AB kapısının açılmaması büyük bir hataydı. AB için yakın coğrafyasında güvenilirlik ve itibar kaybı anlamına geliyordu.

Arnavutluk ile de müzakerelerin açılması tartışma konusu olmuştu. Fransa'nın yanında Danimarka ve Hollanda da yolsuzluk ve organize suç konusunda sorunları nedeniyle Arnavutluk ile müzakerelerin açılmasına veto koymuştu. AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan AB Daimi Temsilciler Komitesi bu ülkeler ile müzakerelerin açılmasına yeşil ışık yaktı. Bu kararın Dışişleri Bakanları ve liderler tarafından da onaylanmasını bekliyoruz."

"Kovid-19 salgınının Çin'den sonra merkez üssü Avrupa oldu"

Ayhan Zeytinoğlu, Fransa'nın Arnavutluk ve Makedonya ile müzakerelerin açılmasını engellemesinin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek, bu yanlış karardan dönülmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile sarsılan Avrupa için AB'nin öneminin yeniden vurgulanması gerektiğini ifade eden Zeytinoğlu, bunun için genişleme politikasının işlevinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"AB hayati bir kriz ile sarsılıyor. Kovid-19 salgınının Çin'den sonra merkez üssü Avrupa oldu. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa son derece olumsuz etkilendi. AB bu krize cevap vermekte oldukça gecikti. Geçtiğimiz haftadan itibaren, AB dışı seyahatlerin durdurulması, tıbbi ekipmanın temini, Avro Alanı bütçe kurallarının gevşetilmesi gibi bazı önemli adımlar attılar. Kriz geçtikten sonra üye devletler AB'ye şu soruyu soracak: En zor zamanımızda bizim için ne yaptın? AB'nin tüm üye devletlere varlığının neden gerekli olduğunu anlatması gerekecek. Bu zor zamanlarda, Çin'in özellikle öne çıktığını görüyoruz. İtalya'ya koruyucu ekipman ve test kiti gibi malzemeler göndermesi Çin'in yumuşak gücünün Avrupa'da da yayılacağını gösteriyor.

Buna karşın AB'nin vizyoner bir politika sergilemesi ve tüm Avrupa için önemini vurgulaması gerekiyor. Bu kritik zamanda Arnavutluk ve Makedonya ile müzakerelerin başlatılması AB'nin yumuşak gücü açısından önemli bir adım olacak. Benzer şekilde, Türkiye ile ilişkilerin onarılması ve üyelik perspektifinin yeniden canlandırılması AB'nin Avrupa'nın geleceği açısından önemini vurgulayacak bir adım olacaktır. AB'yi bu konuda adım atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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