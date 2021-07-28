İKV Başkanı Zeytinoğlu: KKTC'nin varlığını tanımayan çözümlerin başarısı şansı kalmadı

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KKTC'nin varlığını tanımayan çözümlerin başarısı şansı kalmadığını belirterek, AB'nin statükonun değişmesine karşı çıktığını ama yapıcı bir öneride de bulunamadığını kaydetti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KKTC'nin varlığını tanımayan çözümlerin başarısı şansı kalmadığını belirterek, AB'nin statükonun değişmesine karşı çıktığını ama yapıcı bir öneride de bulunamadığını kaydetti.

Vakıftan yapılan açıklamada Zeytinoğlu'nun, Kapalı Maraş'ın açılması hususunda AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in beyanına ilişkin görüşlerine yer verildi.

Kıbrıs meselesinin çözümünün Doğu Akdeniz'de istikrara katkıda bulunacağını belirten Zeytinoğlu, AB'nin bunun için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin mevcut tutumunun geçmişteki hatalarının devamı olduğunu ve bu tutumdan geri dönülmezse AB'nin çözüme katkısının olmayacağını aktaran Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Kıbrıs konusunda çözümsüzlük devam ederken, KKTC ve Türkiye, federasyona dayanan önerilerin başarı şansının kalmadığı sonucuna vararak, iki devletli çözüm önerdiler. Yıllardır süregiden ve BM'nin himayesinde yürütülen görüşmeler sonuç vermedi. En son olarak Crans Montana görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bundan sonra Kıbrıs için farklı bir gelecek arayışları son derece doğaldır. AB'nin Kıbrıs politikası üzerinden Türkiye'ye eleştirileri haksızdır. AB 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni adanın meşru temsilcisi olarak üye kabul ettiğinde çok önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. BM'nin Annan Planı'nı kabul eden Kıbrıslı Türkler cezalandırılırken, planı çoğunlukla reddeden Kıbrıslı Rumlar ödüllendirilmiş oldu. AB değerlerine aykırı davranan taraf ödüllendirildi. O dönemde adanın kuzeyine uygulanan izolasyona son verileceğine yönelik sözlerin hiçbiri tutulmadı. AB bu tutumunu sürdürdü ve KKTC'yi tanımamaya devam etti. Ancak yıllardır AB tarafından yapılan telkinlerin hiçbiri adada çözümü sağlamadı. KKTC'nin varlığını tanımayan çözümlerin başarısı şansı kalmadı. Hükümetimiz ve KKTC bu durumu görerek Kıbrıs meselesine yaklaşımlarını değiştirdi."

Son olarak Kapalı Maraş'ın açılması meselesi üzerinden AB Dış ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eleştirileri olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Statükonun değişmesine AB karşı çıkıyor ama yapıcı bir öneride de bulunamıyor. Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmayı hedefleyen pozitif gündem ile birlikte önerilen Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleştirilmedi. AB'nin yaptığı Rum ve Yunan tezlerini aktarmaktan ibaret. Bu durumda AB geçmişteki hatalarını devam ettiriyor. Türkiye ile ilişkilerini Kıbrıs meselesi sebebiyle zora sokuyor. 80 milyonluk bir bölgesel aktör ile ilişkilerini geliştirmek ve üyelik sürecini canlandırmak yerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin arkasına takılarak ilişkileri çıkmaza sürüklüyor. Bu tutumun daha adilane ve tarafsız bir yaklaşımla değiştirilmesi AB'nin bölgedeki etkinliğini sağlayacak tek yoldur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol