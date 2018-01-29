İkv Başkanı Zeytinoğlu Açıklaması

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB'ye yıllık 416 milyar avro katma değer sağlaması öngörülen dijital dönüşümün odağındaki veri güvenliği reformunun, 2018'de hem AB'de hem de Türkiye'de her zamankinden daha yoğun şekilde gündemde olacağını bildirdi.

Zeytinoğlu, AB ile veri paylaşımı gerçekleştiren tüm Türk kuruluşlarını doğrudan etkileyecek ve 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) hakkında, Avrupa Veri Güvenliği Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

AB'ye yıllık 416 milyar avro katma değer sağlaması öngörülen dijital dönüşümün odağındaki veri güvenliği reformunun, 2018 yılında hem AB'de hem de Türkiye'de her zamankinden daha yoğun şekilde gündemde olacağını aktaran Zeytinoğlu, AB'nin her şeye rağmen, dijital dönüşüm alanında dünyadaki kural koyucu ve yönlendirici rolünü sürdürdüğünü aktardı.

Zeytinoğlu, GDPR'nin 25 Mayıs'ta yürürlüğe girmesiyle, tüm AB üyesi ülkelerde aynı veri güvenliği standartlarının geçerli olmasının öngörüldüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü ülkelerin AB ile karşılıklı veri paylaşımını sürdürebilmesi ise ancak AB standartlarında veri güvenliği düzenlemelerine sahip olmalarıyla mümkün hale gelecek. Dolayısıyla Türkiye'de de konunun, pek çok açıdan daha yüksek sesle ve sık şekilde gündeme taşınması şart. AB veri güvenliği ekosisteminin güncel yapısı, Türkiye'deki kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum merkezli paydaşlar tarafından daha net anlaşılmalı."

"Veri güvenliği vize serbestliğinin kilidi"

Zeytinoğlu, Türkiye'nin dijitalleşme rüzgarını yakalamasını gerektiğinin altını çizerek, AB ülkelerindeki her 4 işletmeden birinin GDPR'ye hazır olmadığını bildirdi.

Türk şirketlerinin ileri seviye veri güvenliği standartlarının sağlanması noktasında alması gereken çok yol olduğunu belirterek, GDPR'nin daha küçük ölçekli işletmelere sağlayacağı kolaylaştırmalar sebebiyle, Türk KOBİ'lere bir fırsat penceresi yaratabileceğini aktardı.

Zeytinoğlu, veri güvenliği reformunun Türkiye-AB Vize Serbestliği Diyaloğu'nun önemine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güncel durumda, Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa kapılarının açılabilmesi için Türkiye'nin karşılamakla yükümlü olduğu son 8 kriterden 2'si doğrudan veri güvenliği ile ilgili. AB, günümüzde ekonomik süreçlerin merkezinde yer alan ve 'yeni petrol' hatta yeni para birimi kabul edilen kişisel verilere ilişkin hak temelli bir yaklaşım sergiliyor. Dolayısıyla ilgili vize serbestliği kriterlerinin karşılanabilmesi için Türk mevzuatında da temel hakları daha ileri seviyede garanti altına alan iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Başka bir ifadeyle 2015 yılından bu yana Türk yetkili makamlar tarafından atılan önemli adımlara rağmen, veri güvenliği reformu, vize serbestliğinin kilidi olmaya devam ediyor. "