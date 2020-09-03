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İKV: "ABD'nin silah ambargosunu kaldırma kararı son derece yanlış"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin açıkladığı silah ambargosunu kaldırma kararını son derece yanlış bir adım olarak değerlendirdiğini belirterek, "ABD, ambargoyu 33 yıl önce koyarken, adada barışın korunması ve çözüme yönelik çabaların hızlandırılması düşüncesiyle...

İKV:
03.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:51

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin açıkladığı silah ambargosunu kaldırma kararını son derece yanlış bir adım olarak değerlendirdiğini belirterek, "ABD, ambargoyu 33 yıl önce koyarken, adada barışın korunması ve çözüme yönelik çabaların hızlandırılması düşüncesiyle bunu yapmıştı. Şimdi ambargoyu kaldırma kararını alırken, adada çözüm ümitlerine de darbe vurduğunu görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirdi.

Kararın "ölümcül olmayan savunma ekipmanı ihracatında ambargonun 1 yıllığına kaldırılması" anlamına geldiğini belirten Zeytinoğlu, Doğu Akdeniz'de gerilimin yüksek ve dengelerin son derece hassas olduğu böyle bir dönemde bu kararın son derece yanlış bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin açıkladığı silah ambargosunu kaldırma kararını son derece yanlış bir adım olarak değerlendiriyorum. ABD, ambargoyu 33 yıl önce koyarken, adada barışın korunması ve çözüme yönelik çabaların hızlandırılması düşüncesiyle bunu yapmıştı. Şimdi ambargoyu kaldırma kararını alırken, adada çözüm ümitlerine de darbe vurduğunu görmesi gerekiyor. KKTC halkı, 2004'te Annan Planı'nı referandumda kabul etmiş ve adada barışçı çözüm için tercihini ortaya koymuştu. GKRY ise referandumda BM planını reddetmesine rağmen AB'ye tüm Kıbrıs'ı temsilen kabul edilmişti. Bu haksızlığı gidermeye yönelik adım atılmadığı gibi adanın münhasır ekonomik bölgesindeki doğal gaz arama çalışmalarında Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakkı görmezden geliniyor. Türkiye'nin karasuları ve kıta sahanlığının belirlenmesinde hakkaniyete uymayan bir yaklaşım benimseniyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin müttefiki olan ABD'nin bu adımı hakkaniyete uymadığı gibi NATO üyesi bir ülkeye karşı son derece yanlış ve adil olmayan bir tutumdur."

"Türkiye'nin Kongre ile Senato'da tezlerini iyi anlatması ve destek bulması gerekiyor"

Ayhan Zeytinoğlu, kararın alınmasında payı olan bazı senatörlerin Yunan ve Rum tezlerine yakınlığına dikkati çekerek, Türkiye'nin ABD'de çıkarlarını savunması için güçlü bir lobiye ve Kongre ile Senato'da dostlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ambargoyu sonlandırma kararının nasıl alındığına göz atmakta yarar olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kararın arkasında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Bob Menendez yer alıyor. Senatör Menendez, kararın ABD askeri eğitim programı ile birlikte ele alındığında ABD-Kıbrıs ikili ilişkisinin önemini ortaya koyduğunu ve Doğu Akdeniz bölgesinin ABD ulusal güvenliği için önemini giderek artırdığını belirtti. GKRY'nin de ABD için bölgede güvenilir bir stratejik partner olduğunu vurguladı. Menendez, aynı zamanda Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve Kıbrıs'a Ambargoya Son Yasası'nı da hazırlayan senatörler arasında yer alıyor.

Amerikan Musevi Komitesi Başkanı David Harris de ambargonun kaldırılmasını desteklediğini açıkladı ve ABD-Kıbrıs ilişkisinde bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Türkiye'nin ABD karar alma sürecinde Kongre ile Senato'da tezlerini iyi anlatması ve destek bulması gerekiyor. Aksi takdirde bu gibi adımların arkası gelebilir."

Kaynak: AA

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