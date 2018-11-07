İkv: AB Sürecini Canlandırmaya Yönelik Adımları Atmalıyız

– İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin durdurularak yeni bir sürece girme önerisini talihsiz bulduğunu söyledi ve "Türkiye olarak daha fazla vakit kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımları atmamız gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması yönündeki açıklamasına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı:

"Komisyonu'nun genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın die Welt gazetesine yaptığı açıklamaları son derecede talihsiz buldum. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin tamamen sonlandırılması ve bunun yerine yeni bir süreç geliştirilmesini salık veriyor."

Komisyon üyesi Hahn'ın tam üyelik müzakerelerinin kesilmesini ve bunun yerine farklı bir ilişkinin geliştirilmesini önerdiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Türkiye ile müzakerelerin durdurulması açıklamasının genişleme müzakerelerini yürütmekle sorumlu bir yetkiliden gelmesi endişe verici" dedi ve ekledi:

"Türkiye olarak daha fazla vakit kaybetmeden süreci canlandırmaya yönelik adımları atmamız gerektiğini ortaya koyuyor.

"AB ile süreç iki yıldır ilerlemiyor. Artık bir iki yıl daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Gerek hukuk reformu alanında atılacak adımlar, gerekse diplomatik girişimler ile AB sürecini tekrar rayına oturtmayı hedeflemeliyiz." - İstanbul