İktisatçılar ABD ekonomisinin iki yıl sonra resesyona gireceğini öngörüyor

19.08.2019 14:29

İktisatçılar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin önümüzdeki iki yıl içerisinde resesyona gireceğini düşünüyor.

Ülkede yayınlanan bir ankete göre, ABD'deki iktisatçıların büyük çoğunluğu önümüzdeki iki yıl içinde bir resesyon bekliyor ancak FED'in eylemleri nedeniyle başlangıç ötelenebilir. Euronews.com'da Görüntüle