İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'da dün 88 yaşında vefat eden, Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Tuncer Bulutay için cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'da dün 88 yaşında vefat eden, Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Tuncer Bulutay için cenaze töreni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarından, ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Bulutay için, Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Törene Bulutay'ın ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve eski Başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın katıldı.

Kılıçdaroğlu, Bulutay'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Namazın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcılar, Tuncer Bulutay'ın Mülkiyeliler Birliği bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi.

Prof. Dr. Tuncer Bulutay'ın cenazesi, yarın defnedilmek üzere İstanbul Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

İktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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