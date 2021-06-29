İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu Etkinliği Gerçekleşti Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu uluslararası katılım ile gerçekleşti.