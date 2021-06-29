İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu Etkinliği Gerçekleşti Yeni
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu Etkinliği Gerçekleşti Yeni

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu Etkinliği Gerçekleşti Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu uluslararası katılım ile gerçekleşti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Bankacılığı Sempozyumu uluslararası katılım ile gerçekleşti. Sempozyumda sunulan bildirilerin videolarına ve bildiriler kitabına http://iibfsempozyum. nku. edu. tr web adresinden erişebilir.

Kaynak: Habermetre

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