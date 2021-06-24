İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Uluslararası İlişkiler Sempozyumu Etkinliği Gerçekleşti Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Uluslararası İlişkiler Sempozyumu uluslararası katılım ile gerçekleşti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Uluslararası İlişkiler Sempozyumu uluslararası katılım ile gerçekleşti. Sempozyumda sunulan bildirilerin videolarına ve bildiriler kitabına http://iibfsempozyum. nku. edu. tr web adresinden erişebilir.

Kaynak: Habermetre