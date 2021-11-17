İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev değişikliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekanlık devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla gerçekleştirilen devir tesliam töreninde Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu Dekanlık görevini Prof. Dr. Engin Öner'e devretti.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Bülent Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'ya teşekkür ederken, görevi devralan Prof. Dr. Engin Öner'e yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM