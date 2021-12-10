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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR (DERS VERECEK) ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR (DERS VERECEK)

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SIRA

NO ADAYIN ADI SOYADI ALES PUANI ( Eşit Ağırlık ) ALES PUANI

%60 YABANCI DİL PUANI YABANCI

DİL PUANI % 40 TOPLAM LİSANS MEZ. NOTU (100'LÜK) AÇIKLAMA 1 D* B* 83, 18 49, 9 98, 75 39, 5 89, 4 87. 40 Sınava Girebilir Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemenı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 6. maddesine göre merkezi sınav muhafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 kabul edilmiştir. Giriş Sınavı: 16 Aralık 2021 Perşembe günü, saat11: 00'da Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Binası (K Blok) 4. katta bulunan toplantı odasında yapılacaktır.

Duyuru Ekleme Tarihi : 10. 12. 2021 16: 55

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