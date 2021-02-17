İKSV Alt Kat, stop-motion animasyon atölyesi düzenleyecek
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İKSV Alt Kat, stop-motion animasyon atölyesi düzenleyecek

17.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:27
İKSV Alt Kat, stop-motion animasyon atölyesi düzenleyecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 14-18 yaş grubuna yönelik, stop-motion animasyon atölyesini hayata geçiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 14-18 yaş grubuna yönelik, stop-motion animasyon atölyesini hayata geçiriyor.

İKSV Alt Kat bünyesinde, İstanbul Film Festivali iş birliği ve ABD Büyükelçiliğinin desteğiyle yapılacak atölye, mart ayında başlayacak.

Çevrim içi olarak ücretsiz düzenlenecek atölye boyunca stop-motion tekniğiyle üretilecek kısa animasyon filmler, bu yıl 40. yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali'nin sosyal medya kanalları ile İKSV YouTube kanalında yayımlanma şansı bulacak.

Belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu'nun yürüteceği atölye, gençlerin animasyon film yapım süreçleriyle tanışmasına ve stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak.

Mart, nisan ve mayıs aylarında dörder haftalık 3 farklı dönemde sürdürülecek atölyeye her dönemde 15 katılımcı olmak üzere toplam 45 katılımcı davet edilecek.

Programa katılmak isteyenler, 22 Şubat'a kadar http://rezervasyon.iksv.org/altkat2/ adresinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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