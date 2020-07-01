İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (4) SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDIGiresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı.

SIRASINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli Köyü'nde kayıp olarak aranırken dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin okuduğu İcilli İlkokulu'nda küçük çocuğun 1-A sınıfındaki sırasının üzerine çiçekler bırakıldı. Öğretmenleri ve okul idaresi tarafından Tirsi'nin sırasının üzerine fotoğrafı ile üzerinde 'Melek yüzlü kızımız, seni asla unutmayacağız' yazılı not bırakıldı.

Kaynak: DHA