İkramiyeler ne zaman yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatar mı?

İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki ikramiyeler ne zaman yatacak? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Buna göre bayram ikramiyesi kaç tl oldu, ikramiye nereden alınacak? gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, bayram ikramiyesi kaç tl oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır? İkramiyeler ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi nereden alınır? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesi; emekliler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, ölüm aylığı alanlar, geçici köy korucuları, şehit yakını ve gaziler, şeref aylığı alanlar ve şampiyon sporculara veriliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli ikramiyesinin zamlı tutarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." dedi.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.