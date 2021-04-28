İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
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İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
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İkramiyeler ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin artırıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Peki ikramiyeler ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Buna göre bayram ikramiyesi kaç tl oldu, ikramiye nereden alınacak? gibi soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, bayram ikramiyesi kaç tl oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hangi bankadan alınır? İkramiyeler ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi nereden alınır? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYELERE 100 TL'LİK ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda bin TL ve Kurban Bayramı'nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılan ikramiyelere bu yıl 100 TL'lik bir zam geldi. Açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Emekliler böylece Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere toplamda 2200 TL ikramiye alacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

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Şimal Güdüm
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