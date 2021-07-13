Emekli ikramiyesi yattı mı? 13 Temmuz Salı Emekli Bayram İkramiyesi yattı mı? Son dakika: Bugün Emekli ikramiyeleri hesaba yattı mı?
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Emekli ikramiyesi yattı mı? 13 Temmuz Salı Emekli Bayram İkramiyesi yattı mı? Son dakika: Bugün Emekli ikramiyeleri hesaba yattı mı?

Emekli ikramiyesi yattı mı? 13 Temmuz Salı Emekli Bayram İkramiyesi yattı mı? Son dakika: Bugün Emekli ikramiyeleri hesaba yattı mı?
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Peki, 13 Temmuz Salı günü emekli ikramiyesi yattı mı? Bugün emekli bayram ikramiyesi hesaba yattı mı? Hangi gün SSK emeklileri ikramiyeyi alacak? Hangi gün Bağ-Kur emeklileri ikramiyeyi alacak? İşte detaylar...

Emekli ikramiyeleri yattı mı? Bugün emekli ikramiyeleri hesaba yattı mı? 13 Temmuz Salı bugün emekli bayram ikramiyeleri hesaba yattı mı merak edildi. Peki, 13 Temmuz kimlerin bayram ikramiyesi yatırıldı? 13 Temmuz kimlerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaba yatırıldı?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ikramiyelerin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. İkramiyeler 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KİMLER NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri;

  • 13-14 Temmuz tarihlerinde : SSK emeklilerine
  • 15 Temmuz tarihinde : Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize
  • 16 Temmuz tarihinde : Bağ-Kur emeklilerimize

ödenecek.

Kısacası;

  • 13 Temmuz Salı : SSK
  • 14 Temmuz Çarşamba : SSK
  • 15 Temmuz Perşembe : Emekli Sandığı
  • 16 Temmuz Cuma : Bağ-Kur

Bu tarihlerde alabilecekler.

13 TEMMUZ SALI BUGÜN KİMLERİN EMEKLİ İKRAMİYESİ YATACAK?

Yapılan açıklamaya göre bugün yani 13 Temmuz Salı günü SSK emeklilerine bayram ikramiyesi yatacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

TÜRKİYE'DE 9 MİLYON EMEKLİ BULUNUYOR

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor. Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

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Emekli ikramiyesi yattı mı? 13 Temmuz Salı Emekli Bayram İkramiyesi yattı mı? Son dakika: Bugün Emekli ikramiyeleri hesaba yattı mı? - Haberler
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