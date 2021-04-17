İkra Koleji öğrencilerinden gönül sofrasına
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İkra Koleji öğrencilerinden gönül sofrasına

İkra Koleji öğrencilerinden gönül sofrasına
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman İkra Koleji'nde okuyan öğrenciler, hazırladıkları iftarlıkları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Adıyaman İkra Koleji'nde okuyan öğrenciler, hazırladıkları iftarlıkları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İkra Koleji tarafından hazırlanan Ramazan'da Gönül Sofrası isimli sosyal proje ile öğrenciler toplumsal duyarlılığa sahip bireyler oluyor. Eğitim çalışmalarının yanı sıra öğrenciler ile sosyal proje çalışmaları da yürütülüyor.

Rahmet ayı olan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere okul, veli, öğrenci iş birliği ile yardımlar ulaştırılıyor. Birçok ailelere ramazan kolileri ulaştırılırken sefer tasları ile de her gün farklı ailelere iftarlıklar ulaştırılıyor. Sefer taslarını okuldan alan veli ve öğrenciler tespit edilen ailelere hazırladıkları teslim ediyor. Bu proje ile öğrencilerimiz ihtiyaç sahibi aileler ile tanışarak paylaşma duygusunu somut bir şekilde gerçekleştiriyor. - ADIYAMAN

İkra Koleji öğrencilerinden gönül sofrasına

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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