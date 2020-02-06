İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu

06.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:22

SİİRT'te ikna yöntemiyle teslim olan PKK'lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'lıların teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2014-2015 yıllarından bu yana terör örgütü PKK'da silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadının teslim olmaları sağlandı. PKK'lı kadınlar, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu.

Kaynak: DHA