İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu
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İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu

SİİRT'te ikna yöntemiyle teslim olan PKK'lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu.

06.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:22
İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu

'te ikna yöntemiyle teslim olan 'lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu. 

ekiplerince, terör örgütü PKK'lıların teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2014-2015 yıllarından bu yana terör örgütü PKK'da silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadının teslim olmaları sağlandı. PKK'lı kadınlar, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu.

 


Kaynak: DHA
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