İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu
Haberler » Güncel » İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu - Haber

İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

06.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:14
İkna yöntemiyle 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler