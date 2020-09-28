İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu

28.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:07
İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu

Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı bir terörist, Erzurum'da 5 yıldır görmediği ailesiyle buluşturuldu.

Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı bir terörist, Erzurum'da 5 yıldır görmediği ailesiyle buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Karaçoban ilçesinde ikamet ettiği sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca kandırılarak 2015 yılında örgütün dağ kadrosuna katılan S.B'nin ikna yoluyla teslim olması için 2017 yılından itibaren çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda ikna edilerek Irak'tan yurda getirilen S.B'nin 5 yıl boyunca göremediği ailesi ile Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görüşmesinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, ailesinin, "Devletimizin oğlumuzu bir gün geri getireceğine inancımız tamdı, biz çok zorluklar yaşadık, darısı diğer bütün ailelerin başına. İnşallah onların çocukları da bir an evvel adalete teslim olur." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Terör örgütüne katıldıktan sonra örgütün Suriye kolu PYD'de adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Çağla Şikel Türkan Şoray
Spor Murat Şahin Gökhan Gönül Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkna yoluyla teslim olan terörist Erzurum'da ailesiyle buluştu - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 16:10:26. #1.15#
title