Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
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Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi

14.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:53
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi

Son dakika haber... BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 23 yaşındaki kadın teröristin teslim olmasını sağladı.

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 23 yaşındaki kadın teröristin teslim olmasını sağladı. Özel bir ekip tarafından Irak'ta gözaltına alınarak, Bursa'ya getirilen kadın terörist ailesiyle görüştürüldü.  PKK'lı terörist emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan bir kişinin, 2017 yılında 19 yaşındayken PKK terör örgütüne katıldığını tespit etti. Ekipler, kızın ailesine ulaşarak, ikna çalışmaları için yardım istedi.  Aileyle birlikte kadın teröristle iletişime geçen ekipler, teslim olması için ikna etti. Bunun üzerine PKK'dan kaçan 23 yaşındaki kadın terörist, Irak'a gitti. Silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan terörist, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel bir ekip tarafından gözaltına alındı. Irak'ta gözaltına alınan terörist, Bursa'ya getirildi.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Kadın terörist, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle görüştürüldü. O anlar ise anbean kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın terörist, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

"DEVLETİMDEN ALLAH RAZI OLSUN"Öte yandan terörist kadının annesi, "Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne kattı, gündüzünü gecesine kattı beni kızıma kavuşturdu" diyerek, polis ekiplerine teşekkür etti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,-


Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi
Son dakika haberleri | İkna yoluyla teslim olan PKK'lı kadın terörist, Bursa'ya getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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