Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu

Son dakika haberi: TERÖR örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan E.G. ile H.M., Mardin'de ailesiyle buluştu.

TERÖR örgütü PKK 'nın Irak 'taki barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan E.G. ile H.M., Mardin 'de ailesiyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin ikna yoluyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarında kalan, 2014'te örgüte katılan E.G. ile 2015'te örgüte katılan H.M.'yi teslim olmalarına yönelik ikna girişiminde bulundu. Çalışmalar sonucu terör örgütünün barınma alanlarından kaçan E.G. ile H.M., Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.G. ile H.M., sorgularının tamamlanmasıyla ailesiyle buluştu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada duygusal anlar yaşandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN