Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu

19.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:00
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu

Son dakika haberi: TERÖR örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan E.G. ile H.M., Mardin'de ailesiyle buluştu.

TERÖR örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan E.G. ile H.M., Mardin'de ailesiyle buluştu. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin ikna yoluyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarında kalan, 2014'te örgüte katılan E.G. ile 2015'te örgüte katılan H.M.'yi teslim olmalarına yönelik ikna girişiminde bulundu. Çalışmalar sonucu terör örgütünün barınma alanlarından kaçan E.G. ile H.M., Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.G. ile H.M., sorgularının tamamlanmasıyla ailesiyle buluştu. Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada duygusal anlar yaşandı.  

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Lı
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu
Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Esra Erol Pelin Öztekin Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Halis Özkahya Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İkna yoluyla teslim olan 2 PKK'lı, ailesiyle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:01:19. #1.14#
title