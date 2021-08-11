İkna Yoluyla 6 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu

Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 6 örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.