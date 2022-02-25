İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu - Haberler
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İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İkna yoluyla 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 1992 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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