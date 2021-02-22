İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
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İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

22.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:13
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından kaçarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist Ş.Y., ailesiyle buluştu.

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki barınma alanlarından kaçarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist Ş.Y., ailesiyle buluştu. 

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin ikna çalışmalarıyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüyor. Bu kapsamda, ekipler, 2008 yılında terör örgütü PKK'ya katılıp örgütün Suriye'deki uzantısı terör örgütü PYD bünyesinde silahlı faaliyet gösteren Ş.Y.'nin teslim olmasına yönelik ikna çalışması başlattı. İkna edilen Ş.Y., terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, 17 Şubat günü Nusaybin ilçesindeki Faruk Gezen Hudut Karakolu'na geldi. Silahsız ve teçhizatsız olan Ş.Y. güvenlik güçlerine teslim oldu. Ş.Y., sorgusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. 13 yıl aradan sonra gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.


İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
İkna edilerek teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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